Astroturismo en Potrerillos: una propuesta para descubrir las constelaciones de otoño

La Ciudad de Mendoza vuelve a apostar por el astroturismo con una nueva experiencia en Potrerillos. Se trata de “Constelaciones de Otoño”, una actividad pensada para quienes quieran conectar con el cielo nocturno en un entorno natural único.

La actividad se realizará el sábado 18 de abril a las 17:30 h. El encuentro tendrá lugar en el Gran Hotel Potrerillos, un escenario ideal por sus condiciones naturales, con baja contaminación lumínica y un cielo despejado que permite apreciar con mayor claridad los fenómenos astronómicos.

La propuesta incluye traslado, observación guiada del cielo nocturno y una experiencia gastronómica, lo que la convierte en una actividad integral que combina ciencia, turismo y disfrute en contacto con la naturaleza.

Durante la jornada, los participantes podrán identificar constelaciones propias de la temporada otoñal, aprender sobre astronomía y conocer detalles del universo a través de explicaciones a cargo de especialistas. Este tipo de experiencias forma parte del crecimiento del astroturismo, una actividad que gana cada vez más espacio en Mendoza gracias a sus condiciones geográficas y climáticas.

El punto de encuentro será la Plaza Independencia (sector escudo). Se recomienda asistir con abrigo, llevar 1 litro de agua, mantita o colchoneta para mayor comodidad durante la actividad, repelente para insectos y equipo de mate para disfrutar la jornada. Las entradas pueden adquirirse en este link.