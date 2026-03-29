Asignación por adopción: quiénes pueden cobrarla y cuánto paga ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación por Adopción, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes incorporan un hijo a través de una sentencia judicial.

Esta prestación forma parte de las llamadas Asignaciones de Pago Único, junto con las de nacimiento y matrimonio. A diferencia de otras ayudas mensuales, se cobra una sola vez y tiene como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar.

En cuanto a quiénes pueden acceder, el beneficio está destinado a distintos grupos: trabajadores en relación de dependencia, monotributistas incluidos en el sistema de asignaciones familiares, personas que cobren una ART, trabajadores rurales o de temporada, y quienes perciban la prestación por desempleo. También pueden cobrarlo titulares de la AUH o la Asignación por Embarazo, siempre que hayan tenido derecho a esas prestaciones en el momento de la adopción.

Uno de los requisitos clave es que la adopción esté formalizada mediante una sentencia judicial. Además, el trámite debe realizarse dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores a esa resolución.

El monto del beneficio se actualiza periódicamente. Desde marzo de 2026, la asignación por adopción ronda los $462.000, aunque puede variar según la actualización por movilidad y el momento en que se haya dictado la sentencia.

Otro punto importante es que existen topes de ingresos para poder acceder. ANSES evalúa tanto el ingreso individual como el del grupo familiar, y si se superan los límites establecidos, no se puede cobrar la prestación.