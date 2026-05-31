Asientos reservados para TEA: de qué trata el proyecto presentado por la oposición

Bajo la premisa de que “no todas las discapacidades son visibles a simple vista”, el diputado provincial peronista, Germán Gómez, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca saldar una deuda histórica en materia de inclusión y transporte.

La iniciativa propone la creación de la “Campaña Provincial de Información y Concientización sobre la necesidad de ceder el asiento a personas con TEA en medios de transporte público”.

Si bien las unidades de corta y media distancia en Mendoza ya cuentan con asientos reservados para personas con discapacidad, el proyecto advierte que la falta de rasgos físicos evidentes en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) suele generar desinformación y tensiones en el día a día de los pasajeros.

Los tres factores de riesgo en el transporte público

El texto presentado por el legislador detalla las razones médicas, humanas y de salud mental por las cuales viajar parado en un colectivo o tranvía representa un peligro latente para una persona con TEA:

El transporte lleno implica un combo de ruidos, luces, olores, frenadas bruscas y roce constante con extraños. Este exceso de estímulos puede desencadenar crisis sensoriales, angustia y desorientación. Contar con un asiento mitiga ese impacto.

Los entornos caóticos e impredecibles resultan desafiantes. Viajar sentado les otorga una rutina predecible dentro del trayecto, brindándoles la estabilidad emocional necesaria para evitar colapsos.

Muchas personas dentro del espectro presentan dificultades colaterales de coordinación motora o equilibrio, por lo que viajar de pie eleva considerablemente el riesgo de sufrir caídas o lesiones ante cualquier maniobra del chofer.

Los ejes del proyecto de ley

La campaña no solo estará dirigida al usuario común del transporte público para incentivar la empatía y la solidaridad, sino también a familiares, acompañantes y cuidadores. El objetivo es empoderar a quienes viajan con personas con TEA para que puedan solicitar el asiento de manera respaldada en caso de que la persona afectada no pueda comunicarlo por sí misma.

El Artículo 1º de la propuesta establece que el Estado debe asumir la responsabilidad de visibilizar estas necesidades ambientales y físicas. Se busca que la sociedad comprenda que ceder el asiento en estos casos no es un mero acto de cortesía, sino una medida de prevención de la salud física y mental de una población vulnerable.

“Incentivar a la población de Mendoza a ceder el asiento es una forma concreta de reconocer esta diversidad invisible. Las personas con TEA se benefician ampliamente si los ayudamos a permanecer en contextos cuidados y predecibles”, argumentó el diputado Gómez al fundamentar la urgencia de la aprobación de la ley.