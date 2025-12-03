Así serían las listas para las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba

Luego del doloroso golpe sufrido a mediados de noviembre, con la pérdida de la categoría tras 17 años ininterrumpidos en primera, Godoy Cruz se prepara para su reestructuración. El próximo 13 de diciembre serán las elecciones presidenciales y tres listas pelearán por gobernar los próximos cuatro años.

A horas de que se venza el plazo, que será este miércoles 3 de diciembre, se supo los nombres de aquellos que se encabezarán cada uno de los listados: Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú.

Las elecciones presidenciales en Godoy Cruz

Este martes por la tarde fue la reunión clave y, cuando se especulaba que José Mansur y Alejandro Chapini podían unir fuerzas e ir juntos nuevamente por el poder, nada de esto sucedió. Mansur no bajó su deseo de ser cabeza de lista, y ante la falta de acuerdo, todo quedó como al principio (dos listas separadas).

Pero estos, viejos conocidos en la política de Godoy Cruz, no estarán solos. Adrián Sajú, quien ya había sido candidato en las elecciones presidenciales que se desarrollaron en 2021, vuelve a decir presente y junto a un apellido conocido como lo es el de Emiliano Fernández Sagasti, hermano de Anabel, que actualmente es senadora nacional.

Cada uno de los mencionados anteriormente deberá buscar 27 miembros para sumar a su lista y que todos cumplan con los requisitos para poder participar de los comicios que se avecinan.

Si bien resta conocer el resto de los equipos de trabajo de cada uno, todo hace indicar que Fernando Da Fré acompañará en binomio a Chapini y Mansur sería escoltado por su hijo.

Los socios con categoría de Pleno podrán emitir su voto el 13 de diciembre, en la sede del Club, de 9 a 18 horas. Se estima que un total de 1.200 hinchas son los que están habilitados para elegir autoridades.