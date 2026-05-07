Así será el nuevo playón cubierto de San José que promete cambiar la vida de Tupungato

La construcción del nuevo Playón Deportivo Cubierto de San José está cada vez más cerca de finalizar. La obra ya registra un 90% de avance y, según adelantaron desde el municipio de Tupungato, pronto podrá ser utilizada por vecinos y vecinas del distrito para actividades deportivas, culturales y recreativas.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Gustavo Aguilera destacó la importancia de la inversión y aseguró que el proyecto representa una apuesta directa al futuro de la comunidad. “Falta muy poco para terminar, esto es invertir en deporte, en salud y en las futuras generaciones”, expresó el jefe comunal.

Desde el municipio remarcaron que la obra se ejecuta íntegramente con fondos municipales (producto, según señalaron, de una administración ordenada) y que el objetivo es consolidar un espacio de encuentro y contención para niños, jóvenes y adultos de San José. El nuevo playón busca transformarse en uno de los principales puntos de integración social del distrito.

El proyecto incluye el techado completo del predio, la construcción de gradas de hormigón armado y mejoras estructurales que permitirán utilizar las instalaciones en cualquier época del año. De esta manera, el lugar podrá albergar tanto disciplinas deportivas como eventos culturales y actividades recreativas para toda la comunidad.

Con la obra en su tramo final, en San José crece la expectativa por la apertura de un espacio que no solo ampliará la infraestructura deportiva de Tupungato, sino que también promete convertirse en un nuevo centro de vida comunitaria para el distrito.