Así se puede limpiar la tostadora y dejarla como recién comprada

Al momento de elegir qué desayunar, muchas personas eligen preparar unas ricas tostadas para acompañarlas con lo que más les guste. Para elaborar esta clase de platos, utilizan diariamente su tostadora, sin importar que esta termine muy sucia.

El uso diario de la tostadora puede hacer que notemos repentinamente la presencia de suciedad, no solo en el exterior, sino también, por dentro. Es por eso que es importante no solo mantener su parte externa impecable, sino también eliminar migas y los restos de pan quemado que quedaron en la zona interna.

Es por eso que, si estás buscando un método infalible para lograr que este aparato se vea como nuevo, hoy que te presentamos la solución más efectiva para cumplir con este propósito.

Para llevar a cabo este procedimiento y dejar impecable la tostadora, lo que vas a necesitar es: jabón neutro, agua, un paño que no desprenda pelusas, sal gruesa, un cepillo de dientes que no uses, vinagre y bicarbonato de sodio.

Paso a paso para limpiar una tostadora