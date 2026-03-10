Así se definió la primera placa planta de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo este lunes por la noche una nueva gala de eliminación, luego de lo que fue la salida de Yipio y Juanicar el pasado domingo, aunque la gala finalizó este 9 de marzo.

La gala comenzó con siete nominados: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera.

Ni bien comenzó el programa, Santiago del Moro comenzó a depurar la placa y dio el nombre de Cinzia, que se convirtió en la primera salvada de la noche, con menos del 3%.

Luego, le llegó el turno de festejar a Zunino, Nazareno y Eduardo, dejando una placa de solo 3 integrantes, entre los que se encontró el segundo eliminado del ciclo de Telefe.

El último en lograr la permanencia, por lo menos una semana más fue Martín. De este modo, Titi y Tomy, se disputaron el versus.

Finalmente, con los jugadores en el patio para escuchar la decisión final, se supo que Tomy (59,2%), terminó su paso por la casa más famosa del país a solo 14 días de haber ingresado.