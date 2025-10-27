Así quedaron los concejos deliberantes de todos los departamentos

Las elecciones 2025 dibujaron un nuevo mapa municipios de Mendoza al renovarse la mitad de las bancas de concejales. Los 6 restantes irán a las urnas en febrero. La Libertad Avanza+Cambia Mendoza ganó en todos los departamentos, incluyendo los tres peronistas que no desdoblaron.

El radicalismo, hoy aliado a LLA, ratificó su poderío en Junín, Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz. También se impuso en Las Heras, San Martín, Tupungato, General Alvear y San Carlos, donde la competencia era contra un partido departamental y el equipo de Jorge Difonso.

Así fueron los resultados de las elecciones 2025

En 5 de las comunas gobernadas por Cambia Mendoza se ponían en juego 6 bancas sobre 12, con panoramas distintos para los oficialismos. Hegemonías como la de Ulpiano Suarez en Capital, y en menor medida para la gestión de Marcos Calvente en Guaymallén y Diego Costarelli en Godoy Cruz.

En las restantes 7 comunas que renovaron 5 ediles. Y los resultados de las elecciones terminaron de ratificar liderazgos como el de Mario Abed en Junín, y dejaron sorpresas como las derrotas oficialistas en Tunuyán y Malargüe.

En la categoría diputados nacionales, el resultado de las elecciones municipio por municipio fue arrasador para la alianza LLA + CM.

Capital: 5 a 1. Ulpiano Suarez obtuvo el 56.08% de los votos y se quedó con 5 bancas. Lo siguió el peronismo con 17.78%, que obtuvo una banca.

Godoy Cruz: 5 a 1. El equipo liderado por Diego Costarelli se quedó con 54.65% de los votos positivos, asegurándose 5 de los 6 escaños en juego. El justicialismo quedó segundo con 19.01%, con una banca.

Guaymallén: 5 a 1. En tierra de Marcos Calvente el 56.46% le dio 5 bancas. Fuerza Justicialista (17.93%) obtuvo 1 concejal.

Las Heras: 4 a 1. El oficialismo de Francisco Lo Presti se impuso en Las Heras con el 49.68% y conquistó 4 bancas. Las otras dos en juego fueron para el peronismo, que obtuvo 22,43%.

Lavalle, puso 5 bancas en juego. Fue uno de los municipios en el que hubo mayor paridad, pero acabó imponiéndose la oposición, con La Libertad Avanza+Cambia Mendoza por 3 a 2.

Junín: 4 a 1. La alianza LLA+CM obtuvo 58.11% de los votos, superando por 38 puntos al peronismo, que se quedó con 20,36% y una banca para concejal.

San Martín: 4 a 2. En la tierra de Luis Petri. LLA+CM, que tiene como intendente a Raúl Rufeil, se quedó con el 49.73% de los votos, logrando 4 bancas. El peronismo, con 23.55%, obtuvo las otras 2.

En el Valle de Uco paso de todo

Tunuyán: 3 a 2. Emir Andraos, que decidió no desdoblar las elecciones, logró 30.58% que le valió dos bancas, contra las tres de la alianza LLA+Cambia Mendoza (46.09%).

San Carlos: 2-1-1-1. Alejandro Morillas, que acompañó a la alianza LLA+Cambia Mendoza se aseguró 2 bancas con el 38.54% de los votos. Segunda quedó la fuerza local Nuevos Rumbos (16.17%). Una banca también logró Provincias Unidas, que alcanzó el 14,83%. Mientras que el PJ se quedó con la restante, con un ajustado 13,99%.

Tupungato: 4 a 1. Gustavo Aguilera se impuso con el 41.89%, logrando cuatro ediles, por sobre el 20.24% del peronismo, que sumó el restante.

El Sur dio la sorpresa

General Alvear: 4 a 1. Alejandro Molero arrasó y logró el 52,29%, para quedarse con 4 de las 5 bancas en juego. La restante fue para Fuerza Justicialista, que alcanzó el 25,47%.

Malargüe: 3- 1-1. Celso Jaque, basó para neutralizar la inercia del contundente triunfo de Javier Milei en el país, con Mendoza como una de las provincias que más traccionaron para eso. En el reparto de concejales, La Libertad Avanza (42.01%) se quedó con 3 bancas, el peronismo local solo 1 (27.93%). La restante fue para el Partido Verde (14.96%).