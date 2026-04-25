Así quedará la Legislatura a partir del 1 de mayo: todos los diputados y senadores

Esta semana juraron los diputados y senadores electos en 2025, que asumirán el 1 de mayo. De esta manera, por los próximos dos años así quedarán conformadas ambas Càmaras de la Legislatura de Mendoza.
La asunción de los nuevos legisladores ratificó la mayoría de Cambia Mendoza y marcó la consolidación de La Libertad Avanza, que decidió armar bloque propio en ambas Cámaras, marcando cierta discancia con sus aliados radicales.
Mientras que el sector que responde a Luis Petri decidió mantenerse en el bloque de CM.
Por su parte, el Partido Justicialista ya no puede disimular la interna. Tanto en Diputados como en Senadores losw kirchneristas conformarán bloque aparte.
Así quedaron conformadas la Cámara de Senadores y Diputados.
Senadores
Cambia Mendoza
Natacha Eisenchlas, Marcelino Iglesias, oscar Sevilla, Patricia Sánchez, Beatriz Galñiñares, Sergio Márquez, David Sáez, Néstor Majul. Evelin Pérez, Yamel Ases, Martín Kerchner, Walther Marcolini, Gustavo Soto, Silvia Cornejo, Natalia Rabite, Jésica Laferte, María Laura Saínz, Eduardo Martín, Leonardo Yapur.
La Libertad Avanza
Lucas Fosc, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio, Carolina Looparco.
Partido Justicialista
Adriana Cano, Félix González, Mauricio Sat, Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi, Pedro Serra.
Cabe aclarar que Parisi y González conformarán el bloque kirchnerista.
La Unión Mendocina
Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quatrini.
PRO
Martín Rostand
Partido Demócrata
Armando Magistretti
Partido Verde
Dugar Chappel
Podemos – Encuentro Peronista
Diulio Pezzutti.
Diputados
Cambia Mendoza
Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Alberto López, Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Raúl Villach, Griselda Petri, Daniel Llaver, César Cattaneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Melisa Martínez Malanca, Leonardo Mastrángelo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Alejandra Torti, Carlos Ponce, María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Cecilia Soler.
La Libertad Avanza
Pablo Castro, María Fernanda Kaufman, Federico Palazzo, Nicolás De Pedro.
Partido Justicialista
Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret. Mientras que Lucas Ilardo y Lidia Quintana integrarán Fuerza Patria. Gabriela Lizana seguirá en el Frente Renovador Línea Nacional. Julio Villafañe con Renovación Justicialista
PRO
Cintia Gómez, Stella Huczak, Jimena Cogo.
La Unión Mendocina
Jorge Difonso, Rolando Scanio.
Unión PRO
Sol Salinas
Mejor Mendoza
Mauro Giambastiani
Mendocinos por la Libertad
Gustavo Cairo
Bloque de los Jubilados Auténticos
Edgardo Civit