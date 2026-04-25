Así quedará la Legislatura a partir del 1 de mayo: todos los diputados y senadores

Esta semana juraron los diputados y senadores electos en 2025, que asumirán el 1 de mayo. De esta manera, por los próximos dos años así quedarán conformadas ambas Càmaras de la Legislatura de Mendoza.

La asunción de los nuevos legisladores ratificó la mayoría de Cambia Mendoza y marcó la consolidación de La Libertad Avanza, que decidió armar bloque propio en ambas Cámaras, marcando cierta discancia con sus aliados radicales.

Mientras que el sector que responde a Luis Petri decidió mantenerse en el bloque de CM.

Por su parte, el Partido Justicialista ya no puede disimular la interna. Tanto en Diputados como en Senadores losw kirchneristas conformarán bloque aparte.

Así quedaron conformadas la Cámara de Senadores y Diputados.

Senadores

Cambia Mendoza

Natacha Eisenchlas, Marcelino Iglesias, oscar Sevilla, Patricia Sánchez, Beatriz Galñiñares, Sergio Márquez, David Sáez, Néstor Majul. Evelin Pérez, Yamel Ases, Martín Kerchner, Walther Marcolini, Gustavo Soto, Silvia Cornejo, Natalia Rabite, Jésica Laferte, María Laura Saínz, Eduardo Martín, Leonardo Yapur.

La Libertad Avanza

Lucas Fosc, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio, Carolina Looparco.

Partido Justicialista

Adriana Cano, Félix González, Mauricio Sat, Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi, Pedro Serra.

Cabe aclarar que Parisi y González conformarán el bloque kirchnerista.

La Unión Mendocina

Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quatrini.

PRO

Martín Rostand

Partido Demócrata

Armando Magistretti

Partido Verde

Dugar Chappel

Podemos – Encuentro Peronista

Diulio Pezzutti.

Diputados

Cambia Mendoza

Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Alberto López, Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Raúl Villach, Griselda Petri, Daniel Llaver, César Cattaneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Melisa Martínez Malanca, Leonardo Mastrángelo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Alejandra Torti, Carlos Ponce, María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Cecilia Soler.

La Libertad Avanza

Pablo Castro, María Fernanda Kaufman, Federico Palazzo, Nicolás De Pedro.

Partido Justicialista

Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret. Mientras que Lucas Ilardo y Lidia Quintana integrarán Fuerza Patria. Gabriela Lizana seguirá en el Frente Renovador Línea Nacional. Julio Villafañe con Renovación Justicialista

PRO

Cintia Gómez, Stella Huczak, Jimena Cogo.

La Unión Mendocina

Jorge Difonso, Rolando Scanio.

Unión PRO

Sol Salinas

Mejor Mendoza

Mauro Giambastiani

Mendocinos por la Libertad

Gustavo Cairo

Bloque de los Jubilados Auténticos

Edgardo Civit