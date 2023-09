Así impactaría en Tunuyán el aumento en los taxis planteado por los empresarios

El viernes se pudo reconocer que los taxistas mendocinos hicieron una solicitud al gobierno de la provincia, para poder elevar el valor de las tarifas un 45%. Pedido que sería revisado y decidido después de las elecciones provinciales, misma situación en la que se encuentra el transporte público.

Héctor Canizzo, secretario de la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza, estuvo en diálogo con MDZ y dijo: “Presentamos una nota a Natalio Mema para que nos diera un 45% de aumento para lo que va a venir, sería un adelanto de lo que puede pasar porque nosotros no tenemos paritarias ni nada de eso. Nosotros pedimos que nos actualicen la tarifa para poder, al menos, llegar a fin de año”.

“Con este movimiento que hubo terrible de la inflación nos hemos quedado muy atrás y los costos nos están matando, los costos de los repuestos tampoco se consiguen, es donde más estamos sufriendo y es de terror”, agregaron desde la asociación.

Desde la agrupación reconocieron que el gobierno revisó el pedido y respondieron, esto decían: “Nos dicen que hasta después de las elecciones no va a haber nada, no hay una fecha cierta. Ni siquiera para la audiencia pública. Prácticamente estamos hablando que con los tiempos que plantean, el aumento podría llegar en diciembre y nosotros no llegamos a diciembre, es una locura esto”.

Cuál es la situación en Tunuyán

Para poder conocer la situación en Tunuyán, desde NDI nos pusimos en contacto con Raúl Brantiz, un empresario taxista del departamento. Él nos aclaró en un arranque que la tarifa no es la misma en el casco urbano de Mendoza y las zonas foráneas, pudiendo llegar a haber una brecha de hasta 10% y que se presenta por la variación en precios de repuestos y combustibles.

Diferencia que es importante destacar, pero que no marca un cambio en el pedido de aumento. Ya que la solicitud elevada desde el asociación se mantiene en el 45% para todas las empresas alcanzadas de la provincia.

“El planteo que se está haciendo es que está a la vista que nos ha aumentado un 24% aceites, 20% las gomas, tenes un montón de aumentos que ya nos generan molestias. Nos han dado un solo aumento en este año que fue del 52% y no estábamos cómodos pero si bien, pero de la nada salieron a aumentar todo y se nos ha ido de la mano el tema amortización y repuestos”, comentó Raúl.

A día de hoy, según nos informó Raúl, la bajada de bandera en Tunuyán se encuentra en 290 pesos, los cuales podrían llegar a cerca de los 420 pesos si el gobierno autoriza el aumento planteado del 45% en las tarifas.