Así funcionarán los servicios públicos de Ciudad en agosto

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el cronograma de servicios públicos previsto para la primera semana de agosto, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura urbana y mantener en condiciones los espacios públicos de la capital.

Entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto, diferentes cuadrillas municipales desarrollarán tareas de bacheo, reparación de cordones y canteros, mantenimiento del arbolado y trabajos de poda en distintos puntos de la ciudad. Estas intervenciones forman parte del plan permanente de conservación y mejoramiento del espacio público que impulsa el municipio.

En materia de mantenimiento urbano, el Centro de Conservación Barrial (CCB) continuará con reparaciones de estructuras, cordones y canteros, además de la poda de árboles y arbustos en diversos sectores de la capital. Paralelamente, el área de Arbolado realizará intervenciones puntuales solicitadas a través de expedientes, notas y reclamos de vecinos, mientras que el equipo de Manejo Integrado de Plagas (MIP) trabajará sobre pedidos específicos relacionados con el cuidado del arbolado público.

Uno de los principales operativos será el plan de bacheo con mezcla asfáltica en caliente, que se desarrollará durante toda la semana. El cronograma previsto es el siguiente: