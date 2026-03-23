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Así funcionará el comercio este lunes 23 y el martes 24

Este lunes es no laborable, puente turístico y el martes es feriado nacional.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) informó que la modalidad de trabajo de los días lunes 23 y martes 24 de marzo para los trabajadores del sector.

El lunes 23 de marzo, se trata de un día no laborable (puente turístico), por lo que no es feriado nacional, por lo tanto, no se puede optar por no trabajar sin acuerdo. En caso de inasistencia, el día puede ser descontado. Si se trabaja, No corresponde pago doble

Mientras, el martes 24 de marzo que corresponde a un feriado nacional se puede optar por no trabajar. En caso de no asistir, no se descuenta el día. Si se trabaja, corresponde el pago doble de la jornada.

Según el secretario general del CEC Mendoza, Fernando Ligorria “la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, invita a la reflexión colectiva sobre nuestra historia reciente, promoviendo los valores de memoria, verdad y justicia como pilares fundamentales de la democracia”.

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