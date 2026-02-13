Así funcionará el comercio durante los feriados de Carnaval

A pesar del fin de semana extra largo, el centro mendocino mantendrá su pulso activo. Según un relevamiento realizado por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), la gran mayoría de los locales abrirá sus puertas durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, según consigna Diario Uno.

La decisión de los comerciantes responde a una estrategia clara: aprovechar el flujo turístico y anticiparse a la temporada de ventas escolares.

Desde la entidad liderada por Adrián Alín, informaron que el nivel de apertura será masivo, superando los registros de años anteriores para estas mismas fechas:

90% de apertura: Nueve de cada diez locales en el radio céntrico trabajarán durante el feriado.

Horarios: El 55% de los comercios optará por el horario corrido o el tradicional esquema de mañana y tarde, mientras que un 35% limitará su atención a media jornada (principalmente durante la mañana).

Cierres: Solo un 9% de los encuestados decidió no abrir o aún no define su esquema de atención.

Para la Cecitys, el panorama actual se asemeja al éxito rotundo del 2025. El factor principal es la necesidad de sostener el volumen de ventas, especialmente ante la inminente vuelta a clases.

“Es una fecha clave. Los comercios ven en el Carnaval una oportunidad no solo por los turistas que eligen Mendoza, sino por las familias que ya están buscando precios para la canasta escolar”, explicó Alín.

Cabe recordar que, históricamente, Mendoza se posiciona como uno de los destinos con mayor ocupación hotelera durante estos feriados, lo que garantiza un tránsito peatonal elevado en las zonas comerciales de la Capital.