Así funciona la alerta sísmica que avisó a miles de mendocinos segundos antes del temblor

Un fuerte temblor sacudió Mendoza este jueves a las 10:34 y tuvo su epicentro en las cercanías de La Serena, en la región chilena de Coquimbo. Segundos antes de que se percibiera el movimiento, miles de mendocinos recibieron una alerta en sus teléfonos Android, lo que les permitió anticiparse al fenómeno.

La notificación provino del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta que, según explica la propia compañía, detecta terremotos en distintas partes del mundo y puede advertir a los usuarios antes de que comience el temblor.

El mecanismo se basa en una tecnología que ya está incorporada en los teléfonos inteligentes: los acelerómetros. Todos los smartphones cuentan con estos pequeños sensores capaces de registrar vibraciones y movimientos bruscos. Cuando el dispositivo detecta una señal que podría corresponder a un sismo, envía automáticamente una notificación a un servidor central junto con una ubicación aproximada.

A partir de allí, el sistema cruza la información recibida desde múltiples teléfonos. Si una cantidad significativa de dispositivos reporta vibraciones compatibles con un terremoto, el servidor confirma el evento y emite la alerta en las zonas que podrían verse afectadas.

Este modelo convierte a los más de 2.000 millones de teléfonos Android activos en el mundo en una red global de “minisismómetros”, lo que permite una detección rápida y descentralizada. En el caso del temblor de este jueves, la advertencia llegó instantes antes de que el movimiento se sintiera en Mendoza.

Tras el evento principal, el sistema también notificó sobre posibles réplicas y mostró información sobre la ubicación del epicentro, brindando datos adicionales a los usuarios.