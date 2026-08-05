Así fue el primer día de Maxi Salas como jugador de Independiente Rivadavia

Después de varios días de negociaciones, Maximiliano Salas finalmente llegó este martes a Mendoza para comenzar su etapa como jugador de Independiente Rivadavia. El delantero arribó al mediodía a la provincia y empezó a cumplir con la agenda prevista antes de incorporarse oficialmente al plantel de Alfredo Berti.

El acuerdo entre la Lepra y River quedó cerrado durante las últimas horas, luego de que ambas dirigencias terminaran de resolver los detalles de la operación. Así, el atacante de 28 años jugará en Independiente Rivadavia a préstamo por 12 meses, con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% de su pase.

Del aeropuerto al Gargantini

Tras arribar a Mendoza, Salas se dirigió al estadio Bautista Gargantini, donde tuvo su primer contacto con el mundo azul. Allí recorrió las instalaciones, compartió algunos minutos con hinchas que se encontraban en el lugar y comenzó a familiarizarse con el club que lo tendrá como una de las principales incorporaciones para el Torneo Clausura 2026.

Durante la jornada también se realizó la revisión médica, un paso indispensable antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente por la institución. En ese marco, el delantero aseguró además que llega en buenas condiciones físicas y que estará a disposición del cuerpo técnico cuando Alfredo Berti lo considere necesario.

Si todo se desarrolla según lo previsto, este miércoles tendrá su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y comenzará la puesta a punto para volver a competir.

Con el debut a la vuelta de la esquina

La intención del cuerpo técnico es que Salas pueda sumar sus primeros minutos este mismo viernes, cuando la Lepra reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Cabe resaltar que el atacante no disputa un partido oficial desde el 24 de mayo, cuando ingresó durante el tramo final de la definición entre River y Belgrano. Por ese motivo, la idea es que recupere ritmo de competencia de manera progresiva.

El objetivo es que pueda llegar con rodaje al compromiso frente a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, encuentro que se disputará la próxima semana en Brasil.

Maxi Salas busca volver a “sentirse jugador”

Mientras terminaba de instalarse en Mendoza, Salas también rompió el silencio sobre su conflictiva salida de River y cuestionó el trato que recibió durante los últimos meses, cuando integró el denominado “grupo del container“.

En una entrevista con Radio La Red, el delantero sostuvo que fue apartado por “decisiones extrafutbolísticas” y aseguró que tanto él como otros futbolistas “no merecían terminar así“. Además, afirmó que desea dejar atrás ese difícil momento y enfocarse en esta nueva etapa con Independiente Rivadavia, donde buscará “volver a sentirse un jugador de fútbol“.