Así fue el encuentro entre Milei y Trump en Estados Unidos

El presidente Javier Milei se reúne este martes en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.

El mandatario hizo su ingreso a las 14.39 (hora de Argentina) y, tras firmar el libro de honor, comparte un almuerzo con Trump.

El momento del encuentro captó la atención en las redes, ya que el jefe de Estado argentino se mantuvo varios segundos con el pulgar arriba mirando a cámara, y mantuvo ese gesto al momento de ingresar al recinto.