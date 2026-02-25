Search
Así estará el tiempo este miércoles 25 de febrero en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajaría y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada mayormente soleada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

