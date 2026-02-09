Search
ALTA MONTAÑA

Así está el paso a Chile en este inicio de semana

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos y funciona las 24 horas.

El paso fronterizo hacia Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, y funciona las 24 horas sin interrupciones.

Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la semana en alta montaña comenzará con estabilidad y poca nubosidad, lo que favorece la transitabilidad.

Por la mañana, la temperatura en los distintos puntos de la montaña es la siguiente:

  • Uspallata: 12°
  • Punta de Vaca: 6°
  • Puente del Inca: 0°
  • Las Cuevas: -1°

Las autoridades recomiendan verificar el estado de las rutas y las condiciones climáticas antes de emprender el viaje para evitar contratiempos.

Sin embargo, otra alternativa para cruzar a Chile es el Paso Pehuenche, que también está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. En este caso, la atención funciona con estos horarios:

  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20
  • Salida de Argentina: de 8 a 19

