Así está el paso a Chile en este inicio de semana

El paso fronterizo hacia Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, y funciona las 24 horas sin interrupciones.

Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la semana en alta montaña comenzará con estabilidad y poca nubosidad, lo que favorece la transitabilidad.

Por la mañana, la temperatura en los distintos puntos de la montaña es la siguiente:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: -1°

Las autoridades recomiendan verificar el estado de las rutas y las condiciones climáticas antes de emprender el viaje para evitar contratiempos.

Sin embargo, otra alternativa para cruzar a Chile es el Paso Pehuenche, que también está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. En este caso, la atención funciona con estos horarios: