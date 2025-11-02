Así está el historial entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

En el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Primera División, Godoy Cruz y San Martín de San Juan se verán las caras nuevamente, en lo que será una nueva edición de lo que ya es un clásico cuyano.

La primera vez que el Tomba y el Santo se vieron las caras fue en un amistoso disputado el 15 de enero de 1943, el cual terminó con una victoria de los sanjuaninos por 4 a 2. Pasaron tres años para que los mendocinos se tomen revancha: el 17 de febrero de 1946, en otro amistoso, fue Godoy Cruz quien se llevó el triunfo, esta vez por 3 a 2.

Llamativamente, recién se volverían a enfrentar en 1990, esta vez de manera oficial. En el marco del Torneo del Interior igualaron 2 a 2, y a partir de ese momento se comenzaría a forjar una rivalidad que fue creciendo con el correr de los años.

Sin contar los partidos no oficiales (los dos amistosos mencionados anteriormente, y la Copa Vendimia 2003 y Copa Mendoza 2012 -ambas con resultado favorable al Expreso-), Godoy Cruz y San Martín de San Juan se enfrentaron en 47 ocasiones.

Hasta el momento, la rivalidad entre los cuyanos tiene un saldo de 18 victorias para el Verdinegro, 15 para el Tomba, y 14 empates.

Sin embargo, si la rivalidad se acota sólo a los partidos disputados en Primera División, la situación cambia: de las 13 ocasiones en las que se enfrentaron, Godoy Cruz resultó victorioso 6 veces, mientras el Santo sólo ganó 3 partidos. Empataron los 4 restantes.

Por su parte, el último antecedente es favorable al equipo sanjuanino: por la misma fecha en la que se cruzan ahora, pero del torneo apertura, en abril de este año, el Verdinegro se quedó con el triunfo por 1 a 0 (con gol de Franco Toloza), jugado en su provincia.

Este no es un partido más para ambos: el que gane, le sacará ventaja – los separa una unidad, a favor de Godoy Cruz– a su rival de turno con respecto a la tabla anual, que a dos fechas del final del torneo regular, los tiene al borde del descenso, compitiendo codo a codo con Aldosivi, que igualó los 27 puntos que tiene el Expreso.