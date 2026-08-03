Así es el proyecto para financiar viviendas docentes y mejorar la infraestructura escolar en Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza comenzó a analizar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial que busca fortalecer el Fondo Escolar Permanente y crear una herramienta financiera para facilitar el acceso a la vivienda del personal docente, al tiempo que mantiene el financiamiento destinado a la infraestructura educativa.

La propuesta fue presentada días atrás por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y ahora inició su tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El proyecto plantea modificar la Ley 9.545 para ampliar las fuentes de financiamiento del Fondo Escolar Permanente, incorporando recursos provenientes de bienes en desuso y rezagos de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Además, propone crear un Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida, que permitirá utilizar parte de esos recursos como respaldo para operaciones crediticias destinadas a programas de acceso a la vivienda para docentes.

Según la iniciativa, el objetivo es ofrecer nuevas herramientas de financiamiento sin comprometer el patrimonio ni el funcionamiento habitual del sistema educativo. Para ello, el proyecto aclara que la afectación de fondos no implicará la suspensión ni la reducción del Fondo Escolar Permanente, sino la constitución de mecanismos específicos, como fideicomisos o fondos de garantía, que tendrán disponibilidad restringida y serán reglamentados posteriormente.

También apunta a mejorar las escuelas

Además del componente habitacional, la propuesta mantiene el destino tradicional del Fondo Escolar Permanente.

Las rentas generadas por ese fondo continuarán utilizándose para la adquisición de terrenos, construcción, ampliación, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia.

Desde el Ejecutivo sostienen que el déficit habitacional que afecta a muchos docentes requiere mecanismos financieros innovadores que permitan facilitar el acceso a una vivienda sin desfinanciar las inversiones destinadas a las escuelas.

El proyecto comenzó su recorrido legislativo

La iniciativa inició su tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde fue analizada por legisladores junto a funcionarios del Ministerio de Educación.

El proyecto forma parte del paquete de medidas anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo para el sistema educativo durante la apertura de sesiones ordinarias y se complementa con el programa de construcción de 250 viviendas para docentes, presentado este año por el Gobierno provincial.