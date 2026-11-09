Así es el papamóvil que acompaña al Papa León XIV en Buenos Aires y en Córdoba

Durante sus actividades en Argentina, el papa León XIV utiliza dos vehículos para trasladarse y saludar a los fieles. Se trata de coches desarrollados sobre la base de la Toyota Hilux, que fueron adaptaos siguiendo los requerimientos técnicos de la Santa Sede.

Según se supo, uno de los vehículos fue utilizado este lunes durante el recorrido del Sumo Pontífice por el Cottolengo Don Orione. Su diseño apunta a facilitar el contacto directo con las personas, mediante una estructura abierta y un sector especialmente preparado para el Papa.

El proyecto contempló la adaptación de dos Toyota Hilux, un trabajo que demandó siete semanas desde que la empresa recibió las especificaciones técnicas enviadas por el Vaticano.

DETALLES DE LA HILUX PAPAMOVIL La adaptación de la pickup de @Toyota_Arg El Papamóvil fue diseñado bajo instrucciones del Vaticano. https://t.co/zpRR0pzj2V — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) November 9, 2026

Las unidades cuentan con transmisión automática y tracción 4×4. Tienen 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto.

Entre sus principales elementos se encuentra una cúpula transparente de policarbonato, con diseño curvo para permitir la visibilidad. También incorpora iluminación LED en su interior y una estructura sometida a análisis de elementos finitos y distintas pruebas funcionales.

A diferencia de otros vehículos oficiales, no está blindado, algo que el Vaticano aprobó luego de analizar los materiales.

Que comodidades tiene León XIV dentro del Papamovil

El sector destinado al Sumo Pontífice dispone de tres asientos revestidos en eco-cuero blanco: uno central, reservado para León XIV, y otros dos auxiliares.

El espacio cuenta con piso de tapizmel rojo, barandas de seguridad y revestimientos interiores de ABS, un material elegido por su resistencia y terminación.

Uno de los aspectos centrales del desarrollo fue la accesibilidad. Para ingresar al sector papal, las unidades incorporan una escalera eléctrica trasera que funciona mediante pulsadores, plataformas laterales, asideros y pisaderas diseñadas para soportar hasta 200 kilos de carga vertical.

El diseño también contempla distintos elementos vinculados con la identidad del Vaticano. En ambos laterales se encuentra el escudo papal, mientras que los banderines de la Santa Sede cuentan con mástiles y soportes desarrollados específicamente para su instalación.

Los vehículos están pintados de blanco, el color tradicionalmente asociado con los papamóviles, y llevan la patente S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.