Así cerraron el dólar y el riesgo país una semana marcada por los altibajos

El dólar volvió a subir este viernes, en una jornada que revirtió parte de los movimientos del día anterior. Así, el mercado cambiario cerró la semana con aumentos en varias de las principales cotizaciones de la moneda estadounidense. En paralelo, el riesgo país trepó a 641 puntos.

Después de haber bajado $5 el jueves, el dólar blue avanzó $10 y terminó en $1.555. Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación subió $5 y cerró a $1.535.

El movimiento alcista también se reflejó en el mercado mayorista y en el contado con liquidación, aunque los dólares financieros tuvieron comportamientos diferentes.

A cuánto cerraron los distintos tipos de dólar

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para los consumos en moneda extranjera alcanzados por el recargo impositivo del 30%, llegó a $2.006,87, con un incremento promedio del 0,14%.

En el segmento mayorista, la cotización avanzó un 0,33% y alcanzó los $1.518, con lo que volvió a acercarse a la zona de los $1.520 y superó el promedio entre las bandas cambiarias.

Durante la jornada, el Banco Central ajustó el piso de esas bandas a $717,90 y el techo a $1.936,17.

Entre los dólares financieros, el MEP o dólar Bolsa se mantuvo en torno a los $1.539,43 en su promedio de venta. En cambio, el contado con liquidación (CCL) subió un 0,40% y rozó los $1.626.

Esta última cotización permite observar la dinámica de las operaciones financieras utilizadas para hacerse de dólares en el exterior.

El riesgo país llegó a 641 puntos y encadenó siete subas

El otro dato destacado de la jornada fue el comportamiento del riesgo país argentino, elaborado por JP Morgan. El indicador se movió entre los 629 y los 641 puntos básicos y alcanzó este último valor durante el viernes.

De esta manera, acumuló siete ruedas consecutivas en alza. El movimiento se produjo en un contexto internacional marcado por la suba del petróleo, cuyo barril superó los US$110, según la información proporcionada.

A diferencia del jueves, cuando el riesgo país había subido mientras el dólar bajaba, esta vez ambos indicadores avanzaron durante la misma jornada.

Por otra parte, las reservas del Banco Central volvieron a retroceder. Después de haber superado los US$50.700 millones durante la semana, descendieron hasta ubicarse cerca de los US$40.720 millones, de acuerdo con los datos del texto original.

Con ese panorama, el mercado cerró la semana con subas en las principales cotizaciones del dólar y un riesgo país que prolongó su tendencia alcista.