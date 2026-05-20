Asesores, secretarios y ahora pasantes gratis: el proyecto que aprobaron Diputados

La Cámara de Diputados aprobó en su sesión un proyecto de resolución por la que se dispone “una guía práctica de pasantías no rentadas de alumnos de nivel secundario en la Honorable Cámara de Diputados”.

La misma consiste, básicamente, en un cuadernillo de actividades para pasantes. Este programa resalta que las pasantías “tendrán una duración determinada y acotada en el tiempo, contarán con un diseño formativo previamente definido —con objetivos pedagógicos, contenidos y actividades específicas— y estarán sujetas a instancias de seguimiento. De este modo, se garantiza su naturaleza estrictamente educativa”.

Cabe recordar que cada legislador cuenta con asesores, secretarios, contratados y ahora podrán disponer de pasantes que no recibirán remuneración alguna por sus labores. Además, la Legislatura tiene una frondosa nómina de empleados, algunos se amontonan en las oficinas.

Mauro Giambastiani expresó que “el año pasado tuvimos en nuestra oficina doce pasantes, fue una experiencia muy grata, creo que esto nos acerca a los jóvenes, a fortalecer la imagen de esta Legislatura, pueden conocer el trabajo desde adentro, ya que por fuera la imagen está muy bastardeada”.

A su vez, el programa “establecerá de manera sistemática y transparente su objetivo general, los principios rectores que orientan su implementación, la determinación de sus destinatarios y la modalidad de desarrollo de las pasantías. Del mismo modo, definirán los requisitos de participación, así como el régimen de derechos y obligaciones de los estudiantes. Finalmente, contemplará un cronograma de actividades con la descripción del contenido formativo de la pasantía, junto con los mecanismos de seguimiento, y certificación correspondientes, garantizando así su adecuada organización y su coherencia pedagógica”.

Se señala, a su vez, que “las prácticas previstas se conciben exclusivamente como instancias formativas integradas a la propuesta curricular de las instituciones educativas, orientadas a que los estudiantes afiancen, articulen y amplíen los conocimientos, habilidades y competencias propias del trayecto educativo en el que se encuentran cursando, dentro de un marco estrictamente pedagógico”.

Y se reafirma que “las pasantías se encuentran enmarcadas en las disposiciones del Régimen General de pasantías aprobado por el Decreto N° 1374/2011 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 1136/2012 de la Dirección General de Escuelas de Mendoza”.