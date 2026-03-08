Asesinato en San Martín: un joven murió tras recibir un disparo en el pecho

Este sábado por la tarde, en el interior del barrio San Lucía del departamento de San Martín, un joven de 26 años fue asesinado de un disparo en el pecho. Hasta el momento, el victimario no ha sido identificado.

Según información policial, el crimen ocurrió alrededor de las 19:23 dentro del barrio. De acuerdo con el testimonio del hermano de la víctima -identificada como A.Z.E.M.- ambos se encontraban en el lugar cuando un sujeto se aproximó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo en dirección hacia él. En ese momento, A.Z.E.M. se interpuso y terminó recibiendo el impacto de la bala en el pecho.

Luego del ataque, un vecino trasladó a los hermanos hasta el hospital Hospital Perrupato, donde la víctima ingresó con signos vitales muy bajos. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después.

El hecho ocurrió bajo la jurisdicción de la Comisaría N°12. En el lugar del crimen trabajó personal de la división Homicidios para relevar pruebas y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. En ese sentido, la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que ordenó las primeras medidas para intentar identificar y localizar al autor del disparo.