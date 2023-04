Según revelaron, las conversaciones entre los líderes políticos son cada vez más fluidas y despertaron preocupación en el PRO.

Mientras la oposición trata de rearmarse de cara a las próximas elecciones, Patricia Bullrich y Javier Milei, intensifican el diálogo. Ya hay rumores de una posible formula conjunta para encabezar las listas y derribar al enemigo en común: Horacio Rodríguez Larreta.

Según reportó el periodista de Clarín, Santiago Fioriti, habría un acuerdo conversado entre ambos. En el cual ambos se ayudarán en la segunda vuelta y trabajarán juntos en el Congreso si alguno de los dos gana la elección.

Desde el entorno de la titular del PRO, sostienen que el enfrentamiento con el actual jefe de gobierno porteño, es más que definitivo. “Patricia tiene una mirada para cambiar la sociedad muy distinta a la de Horacio, que muy corporativo, un insider del sistema y ¿qué se va a cambiar con alguien que es del sistema?”, aseguran.

“Para un acuerdo después de ganar las elecciones, siempre es mejor arreglar con 8 o 9 diputados que puede sacar Milei que con los diputados santiagueños o de alguna otra provincia, que van a pedir cosas a cambio”. Esto lo señalaron las fuentes.

En cuanto a las coincidencias, ambas figuras representan los márgenes de la política. A aquellos enojados y decepcionados con los líderes actuales que no solucionan ninguno de los inconvenientes de la ciudadanía.

Si bien, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, atrae a los votantes de mayor edad. El diputado liberal, fracciona a los jóvenes desencantados con la “casta”, por lo que serían la fórmula ideal.

“Patricia está convencida de que viene creciendo en forma sistemática por representar a los más enojados, a los más críticos, los que mejor representan el núcleo duro de Juntos por el Cambio. Y nunca critica a Milei justamente por eso, porque comparte electorado”, creen en el entorno de la líder amarilla.

Por su parte, los asesores del líder de la Libertad Avanza, opinan de manera similar, “Hoy es el tiempo de lo nuevo, de lo impensado, de romper todo lo que no anduvo. Javier es el que representa eso. Su electorado no piensa si tendrá equipo o no. Quiere expresar su enojo y Milei lo representa como nadie. Ningún filtro políticamente correcto lo perjudica. En general, más bien lo contrario”, señalaron.

