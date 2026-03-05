Asambleas por el agua marcharán en contra de la minería durante el Carrusel de Vendimia

Este sábado 7 de marzo desde las 8, vecinos de toda la provincia van a marchar contra el Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el cual se vivirá el mismo día con la presencia de todas las reinas y miles de espectadores.

Movilización que llega como respuesta a la aprobación del proyecto minero San Jorge dentro de Mendoza y de la modificación de la Ley de Glaciares a nivel nacional, aunque a este último aún le falta pasar por la Cámara de Diputados.

El lema de estos vecinos es que “Sin agua no hay vendimia, sin glaciares no hay futuro”; lanzando un claro mensaje contra estas leyes e intentando que pegue más fuertes al meterse directamente con la Fiesta de la Vendimia.

La convocatoria es en la Plaza Italia desde las 8 horas.