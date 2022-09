Durante las últimas horas, asambleas de la comunidad mendocina miran cómo avanza este último proyecto en el Sur provincial.

La proyección minera es un tema de mucho peso para el Estado nacional y de las provincias, así como en Malargüe, Rio Negro está siendo un punto neurálgico sobre la discusión y debate de este tema en estos momentos.

Volviendo a Mendoza y la preocupación de las asambleas: “el proyecto del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para derogar parcialmente la ley 7.722 quedó listo para aterrizar en la Legislatura. Es una zonificación: sólo abarca a algunos territorios y sin salirse del departamento. Sin embargo, si avanza transformará completamente a la minería en Mendoza”, expresa un informe de Uno.

Justamente el debate está dado entre contradicciones de las dirigencias gubernamentales entre lo dicho (sobre la licencia social que Mendoza no da en este tema) y por otro lado los huecos por los cuales el tema avanza aún pese a la fuerte oposición que también existe en el departamento sureño.

La dirigencia política sabe que el tema es tan espinoso, que hasta el informe citado aquí expresa: “Ojeda sabe que si espera un momento “óptimo”, tal vez no lo encuentre nunca (aunque algunos arriesgan que hacerlo durante el Mundial de fútbol no sería descabellado) y también ha prometido que el impulso de la norma es inminente, pues ya no puede dilatarse más”.

Las especulaciones sobre este tema, parecen ubicarse en momentos claves: la distracción en medio de un mundial de fútbol o el aturdimiento de un fin de año cualquiera (diciembre 2019). No obstante, la llegada de este proyecto a la Legislatura podría ser consultado entre las referencias políticas del Ejecutivo provincial actual y de la gestión anterior.

Todo bajo apuro y con poco detalle. Mendoza volvería a verse en un debate relacionado a la práctica minera mientras el tema se instala de la misma forma en cada provincia cordillerana. En Rio Negro, se aprobó recientemente una modificación en la ley que protegía el Golfo San Matías, allí se instalaría un oleoducto que estaría en medio de cuatro reservas naturales. El rechazo es multitudinario.

