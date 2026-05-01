Asamblea legislativa: las obras estratégicas que se destacan en el Valle de Uco

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo detalló el ambicioso plan de obra pública para el período mayo 2026 – mayo 2027. Con un enfoque federal, el mandatario destacó que la provincia continuará ejecutando proyectos vitales en materia judicial, sanitaria, vial y energética, financiados tanto por rentas generales como por el Fondo del Resarcimiento.

Dentro del anexo del discurso figuran los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato con un lugar importante con obras que buscan mejorar la calidad de vida y la competitividad productiva de la región:

Tunuyán : Avanza la construcción del nuevo Centro Cívico Judicial , una obra clave para descentralizar los servicios de justicia y mejorar la atención en el oasis. Asimismo, el departamento se verá beneficiado con nuevas ampliaciones y construcciones en infraestructura educativa.

: Avanza la construcción del , una obra clave para descentralizar los servicios de justicia y mejorar la atención en el oasis. Asimismo, el departamento se verá beneficiado con nuevas ampliaciones y construcciones en infraestructura educativa. San Carlos : Una de las obras viales más esperadas es la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael. Este proyecto, financiado a través del Fondo del Resarcimiento, es vital para la seguridad vial y el transporte de carga y turismo.

: Una de las obras viales más esperadas es la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael. Este proyecto, financiado a través del Fondo del Resarcimiento, es vital para la seguridad vial y el transporte de carga y turismo. Tupungato : El gobernador destacó el avance en obras de agua potable, saneamiento y distribución hídrica realizadas en conjunto con el municipio. Estas incluyen nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de macro y micromedición para optimizar el recurso hídrico.

: El gobernador destacó el avance en obras de agua potable, saneamiento y distribución hídrica realizadas en conjunto con el municipio. Estas incluyen nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de macro y micromedición para optimizar el recurso hídrico. Infraestructura Energética: Se ejecutan nuevas estaciones transformadoras en el Valle de Uco a través del FOPIATZAD, lo que fortalecerá el sistema eléctrico regional, permitiendo el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables.

Obras destacadas en el resto de la provincia

El plan de infraestructura también incluye proyectos en otros puntos de Mendoza:

Salud: Se destaca la ampliación del Hospital Lencinas y el Masterplan del Hospital Notti, que incorporará áreas críticas de oncología y cuidados paliativos. En General Alvear, avanza el servicio de salud mental del Hospital Enfermeros Argentinos.

Transporte y Vialidad: Se anunció la reconstrucción integral de la RP 22 (Guaymallén-Maipú), la ampliación del Acceso Sur en Luján de Cuyo y el impulso al Tren de Cercanías del Este, que integrará a cuatro departamentos con el área metropolitana.

Seguridad: Continúan las refacciones y construcción de nuevas comisarías en Guaymallén, San Martín y San Rafael.



Además, en su discurso Cornejo adelantó obras que serán licitadas próximamente, como el puente sobre calle Aristóbulo del Valle en Godoy Cruz para eliminar el “efecto barrera” del Acceso Sur, el intercambiador de la Doble Vía del Este con la RN 7 y el nuevo centro de la Fuesmen en San Rafael, que federalizará la atención oncológica de alta complejidad.