Asamblea Legislativa: con el gótico de una ministra, los mejores looks

Todos los 1 de mayo en Mendoza son esperados. No solo por ser el Día del Trabajador, sino por que es cuándo se realiza la Asamblea Legislativa, uno de los actos institucionales más importantes del año.

A pesar del feriado, funcionarios, jueces, intendentes y demás dirigentes se dan cita en la Legislatura provincial y aprovechan para destacar y no solo por su gestión.

En esta fecha, representantes provinciales y nacionales son sorprendidos por las cámaras al llegar, y más de uno lo hace con looks qué destacan.

El gobernador no se salió del libreto

Alfredo Cornejo se lució con un traje gris oscuro de sastrería clásica, con corte impecable, camisa blanca y corbata azul. Obvio, sumó bastón de mando y banda argentina.

Hebe Casado apostó por colores diversos

El atuendo de la vicegobernadora, a diferencia de otros años, en los que optó por colores más oscuros, fue lleno de elegancia desde la calidez de la paleta y la fluidez de las prendas.

Pamela Verasay fue de las más elegantes

Un tailleur negro compuesto por blazer estructurado y falda recta a la rodilla, con una delicada camisa celeste fue el atuendo qué lució la diputada nacional de la UCR.

Mercedes Rus apostó por un estilo gótico

El look de la ministra de Seguridad se apoya en una estética tailored andrógina: una falda negra, al igual que el blazer, un chaleco entallado tipo sastrero y una camisa blanca combinada con una coqueta corbata negra, dieron forma a uno de los mejores atuendos de lla jornada.

Andrés Lombardi tuvo dos atuendos

Al inicio de la jornada el presidente de la Cámara de Diputados se decidió por un traje azul oscuro de corte limpio y correcto. Durante el discurso del gonernador, ae puso una corbata azul para no desentonar con sus pares.

Griselda Petri y un look con glamour

Un blazer negro de líneas limpias, bien entallado y de estructura precisa, sumado a una blusa estampada en clave geométrica de colores azules, blanco y verde dieron frescura al atuendo de la diputada provincial que debuta en las bancas.

María Flor Destéfanis y un atuendo gris romántico

La jefa comunal de Santa Rosa optó por un blazer gris perla, minimalista, sin solapas marcadas, lo que le da un aire moderno. La blusa blanca con cuello alto y textura, le dio un componente romántico.

FOTO PORTADA: Santiago Tagua