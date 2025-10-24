Asamblea de APLA: Aerolíneas Argentinas advirtió demoras en “cerca de 60 vuelos” para este viernes: ¿en qué horarios?

Este jueves, Aerolíneas Argentinas informó que “cerca de 60 vuelos” se podrían ver afectados por una medida de fuerza la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Según estimó la empresa, esto podría afectar a más de 7.000 pasajeros.

Según detalló la aerolínea, la asamblea dispuesta por el gremio de pilotos afectará a vuelos que operen entre las 6:00 y las 10:00 horas de este viernes.

En un comunicado oficial, la empresa estatal expresó que “lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.

El texto remarca que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

La compañía agregó que “lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

Asimismo, la empresa recomendó a quienes tengan vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 del viernes 24 de octubre “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”. El comunicado aclara además que “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Por su parte, APLA ratificó la realización de “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery. “Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 a.m.”, publicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Los pilotos señalaron además que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.