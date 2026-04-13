Asalto en Tunuyán: cuatro ladrones lo amenazaron con un arma blanca y le robaron sus pertenencias

Un joven de 24 años fue asaltado este lunes por la mañana en el interior del barrio Venezuela, en Tunuyán, donde cuatro delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y le robaron sus pertenencias.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 8:40, cuando la víctima caminaba por la zona del barrio Venezuela, donde fue sorprendida por cuatro ladrones, quienes mediante amenazas con un arma blanca le sustrajeron una billetera con documentación personal y un teléfono celular.

Luego del incidente, el joven dio aviso a la Policía, que intervino a través de efectivos de la Comisaría 15.

Tras anoticiarse sobre lo acontecido, el Ayudante Fiscal dispuso que la víctima sea trasladada a la Oficina Fiscal para radicar la denuncia correspondiente. De momento se iniciaron las actuaciones para intentar dar con los responsables.