Asaltaron una panadería de Tupungato en medio de la madrugada

Por el momento no hay detenidos por las autoridades, pero se está investigando para dar con los responsables de este delito

En la madrugada de este jueves, cerca de las 6, efectivos de la Policía tuvieron que actuar por un hecho de inseguridad en Tupungato.

Según informaron, un hombre de 26 años fue víctima de un robo, y es que cuando llegó a su panadería y se encontró con que le habían robado una llave, un teléfono celular Motorola E32, una caja registradora y una garrafa de 10 kilos.

Los efectivos de la Comisaría 20 labraron actuaciones y realizaron las investigaciones correspondientes, mientras se espera por resultados.

Asaltaron una panadería de Tupungato en medio de la madrugada

