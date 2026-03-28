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Asaltaron a una joven en Tupungato: le robaron dinero y sus pertenencias

Una chica fue víctima de un lamentable hecho de inseguridad en el departamento de Tupungato, no hay detenidos

Una joven de 19 años fue víctima de un asalto en la noche del viernes en el departamento de Tupungato. El hecho se registró alrededor de las 21, en la intersección de calles Filipini y 6 de Septiembre.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 20, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por un individuo masculino. Bajo amenaza, el agresor le sustrajo una cartera que contenía aproximadamente $4000 en efectivo, además de elementos de maquillaje y un cargador.

Tras el hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de la investigación para dar con el autor del robo. Aunque, por el momento no se reportaron personas detenidas por este hecho de inseguridad.

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