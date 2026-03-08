Search
Asaltaron a un hombre en el Barrio 26 de Enero en Tunuyán

La inseguridad sigue creciendo en el departamento de Tunuyán y por el momento, en este caso, no hay ningún detenido

Durante la madrugada de este domingo, personal de la Policía atendió un hecho de inseguridad en el departamento de Tunuyán, más específicamente en el callejón Belgrano a escasos metros del Barrio 26 de Enero.

Según informaron, la víctima, un hombre 44 años, caminaba a las 5 de la madrugada por la vía pública, cuando dos sujetos desconocidos lo sorprendieron y comenzaron a amenazarlo verbal y físicamente.

En este punto, la víctima entregó sus pertenencias entre lo que se encontraba su billetera con dinero y documentos, lo que permitió que los delincuentes lo dejaran en paz y se dieran a la fuga.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

inseguro

