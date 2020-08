Nahuel Arce Sosa es un joven artista del Valle de Uco que, gracias a su talento, ganó una Beca para estudiar en Broadway. Ahora necesita ayuda para no perder la oportunidad de perfeccionarse en Estados Unidos.

Nahuel necesita reunir 400 dólares para reservar su lugar, ya que el resto del programa puede abonarlo en cuotas, y por tal motivo recurre a la solidaridad de todos los mendocinos.

Por medio de las redes sociales; el joven apeló al corazón de quienes puedan colaborar y de esta forma ayudarlo a reunir el dinero y cumplir su sueño.

El sancarlino estudia baile en el Instituto Marisie que dicta sus clases en el distrito de Eugenio Bustos en San Carlos, y también en Tunuyán, contando con un total de cien alumnas, entre ellas niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

A continuación el pedido de Nahuel:

HOLA SOY NAHUEL ARCE SOSA. Los que me conocen saben bien del amor y la pasión que tengo por el arte.

En referencia a eso hoy quiero contarles con mucha felicidad que el Programa «Tu Experiencia Broadway» me premio con una BECA para estudiar Teatro Musical en Broadway, en la Ciudad de New York en los Estados Unidos 😁🎉. En lo personal estoy muy contento ya que soy -el único Mendocino seleccionado- entre más de 300 artistas de toda latinoamérica que se postularon para las becas y de que me hayan dado esta gran oportunidad para crecer artísticamente.

Pero también quiero contarles que esta Beca cubre una parte del programa de estudios que es costoso, por esta razón busque ayuda económica desde el gobierno municipal, provincial, nacional, etc y me dijeron que no me pueden ayudar, y es entendible ya que en este contexto de pandemia el dinero está destinado a la salud.

El viaje lo realizaría en Julio – Agosto 2021 por ende tengo tiempo para trabajar y juntar la plata, pero solo tengo tiempo hasta ESTE SÁBADO 15 DE AGOSTO para confirmar o rechazar la beca. Si la acepto necesito contar con 400 dólares para asegurar un lugar y luego abonar el resto del programa en cuotas mensuales. Como así también debo pagar los vuelos, la Visa, el seguro del viajero, etc.

En fin estoy muy agradecido con «Tu Experiencia Broadway» por darme esta oportunidad, esta beca, para estudiar en la cuna del teatro musical con los mejores artistas de Broadway, espero y rezo para que todo pueda realizarse y el año que viene me encuentre en New York estudiando lo que amo, aunque en este momento se me es casi imposible poder lograrlo.

Sin más les agradezco por leer este mensaje. Pido si pueden COMPARTIRLO y/o si me pueden dar algunas sugerencias de cómo lograr cumplir mi sueño.

MUCHAS GRACIAS!!!.

¿Te gustaría colaborar? Estos son sus datos bancarios

Banco Nación

Apellido y Nombre CUIT/CUIL

CBU:0110641730064101496947

Alias:PATO.MAMUT.AUTO

Titulares: ARCE SANTIAGO SILVIO 20165293313