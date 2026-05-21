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CULTURA MENDOZA

Arte y naturaleza se unen en una jornada de pintura al aire libre en el Museo Fader

La propuesta reunirá a referentes del arte mendocino, alumnos y aficionados en una jornada abierta al público.

Los jardines del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú Casa de Fader volverán a convertirse en un gran espacio creativo con un encuentro de pintura al aire libre que reunirá a artistas, estudiantes y amantes del arte en una jornada especial dedicada a la producción artística en contacto con la naturaleza.

La actividad se realizará este sábado y busca recuperar la tradición de la pintura “plein air”, una técnica que invita a trabajar directamente en exteriores para captar la luz, los colores y la atmósfera natural del entorno. La convocatoria está abierta tanto a artistas profesionales como a estudiantes de escuelas de arte y público aficionado interesado en participar de la experiencia.

El encuentro tendrá lugar en el predio del emblemático museo ubicado en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, uno de los espacios culturales más representativos de Mendoza y reconocido por su valor patrimonial, arquitectónico y artístico. Durante la jornada, los participantes podrán instalar sus caballetes y materiales en distintos sectores del jardín para desarrollar obras inspiradas en el paisaje y la arquitectura del lugar.

La iniciativa también apunta a fortalecer los vínculos entre artistas emergentes y referentes del ámbito cultural mendocino, generando espacios de intercambio, aprendizaje y difusión del trabajo artístico local. Además, se busca incentivar el acercamiento de la comunidad al museo a través de actividades abiertas y participativas.

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