Arrancó la campaña 2027 en Rivadavia: radicales le apuntan a Ricardo Mansur y lo acusan de autoritario

A pocos días de las elecciones, y previo a la asunción de concejales en Rivadavia, el frente ganador, que fue La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza salió a denunciar “persecución a trabajadores municipales y deterioro de los servicios”.

El espacio, que es oposición a la gestión del intendente Ricardo Mansur, se envalentonó con el resultado electoral del 22 de febrero y pretende disputarle el sillón al ex radical. En definitiva, quieren volver después de haber perdido en el 2023. Miguel Ángel Ronco no pudo instalar a su sucesor.

El comunicado de La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Rivadavia expresa fuertes críticas a la gestión municipal y advierten “sobre situaciones de persecución laboral dentro del municipio y un progresivo deterioro de los servicios que reciben los vecinos del departamento”.

“Se ha instalado un clima de autoritarismo que afecta directamente a los trabajadores municipales”, dicen. Según señalaron, empleados que reclaman salarios dignos o mejores condiciones laborales son objeto de hostigamientos, cambios arbitrarios de funciones o traslados a sectores alejados de sus domicilios.

“No se puede gobernar un municipio disciplinando a los trabajadores mediante el miedo. Rivadavia merece una gestión que respete la dignidad de quienes trabajan y escuche a sus vecinos”, expresaron desde la alianza que se aseguró tres lugares: Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

En el comunicado también manifestaron preocupación por el funcionamiento de los servicios municipales. “Los vecinos vienen reclamando orden, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, pero lo que observamos es un municipio cada vez más desorganizado y distante de esas demandas”, indicaron.

Además, cuestionaron la relación institucional que mantiene el municipio con el Gobierno provincial. Según señalaron, la confrontación permanente con la Provincia “termina perjudicando a Rivadavia y aislando al departamento de políticas públicas que sí están llegando a otros municipios”.

En ese contexto, desde la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Rivadavia reclamaron:

Respeto por la dignidad de los trabajadores municipales.

municipales. Condiciones laborales justas y salarios dignos.

Fin de las persecuciones ideológicas dentro del municipio.

Servicios municipales eficientes para todos los vecinos.

Una relación institucional de cooperación con el Gobierno provincial.

“El municipio debe volver a cumplir su función esencial: servir a los vecinos con eficiencia, transparencia y respeto”, concluye el documento difundido por el espacio político.