Arrancó el finde con tiempo loco en el Valle de Uco: del sol al ingreso de un frente frío

El fin de semana llegará con un respiro primaveral al Valle de Uco, aunque no durará demasiado. Según el reporte meteorológico provincial, el sábado y domingo se mantendrán las condiciones estables, con cielos despejados, temperaturas templadas y vientos leves, pero el lunes se espera el ingreso de un frente frío que traerá viento intenso y descenso de temperatura en toda la región.

Para este sábado 25 de octubre, se anticipa viento leve del sur durante la mañana, afectando principalmente el Este mendocino y, en menor medida, el Valle de Uco. Hacia la tarde, la circulación rotará levemente al norte y luego volverá al sur durante la noche. El cielo amanecerá nublado, con algunas precipitaciones débiles en zonas rurales, aunque desde el mediodía se prevé una mejoría marcada y un cielo prácticamente despejado hacia la tarde. En el llano, la temperatura máxima promedio será de 22 °C, mientras que la mínima en el Valle de Uco rondará los 4 °C.

El domingo 26, el panorama se mantendrá estable y agradable, con viento leve del sur al norte durante el día y cielo mayormente despejado en todo el llano. Hacia la noche podría ingresar algo de nubosidad desde el Sur, aunque sin lluvias previstas. Las temperaturas subirán levemente, con máximas cercanas a los 24 °C o 25 °C, y mínimas en torno a los 5 °C o 6 °C en el Valle de Uco.

El cambio llegará el lunes 27, cuando un frente frío ingrese desde el sur durante la madrugada, afectando primero la franja Este y luego el resto de la provincia. Se esperan vientos de hasta 45 km/h en horas de la tarde, con ráfagas que también se sentirán en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. A partir de media mañana, el cielo se cubrirá completamente y las temperaturas descenderán de forma notable: las máximas apenas alcanzarán los 13 °C o 14 °C.

Además, desde la noche del lunes podrían registrarse lloviznas o lluvias débiles, especialmente en la zona Este, mientras que en el Valle de Uco el mal tiempo se manifestará con baja sensación térmica y nubosidad persistente.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, ante la posibilidad de vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura durante el inicio de la próxima semana.