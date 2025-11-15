Arrancó el fin de semana en el Valle de Uco con dos robos en la zona

Durante el inicio del fin de semana dos hechos delictivos tuvieron lugar en la zona del Valle de Uco, donde dos hombres fueron víctima de importantes robos. Aunque uno de ellos logró recuperar los bienes que le habían arrebatado.

El primer hecho se dio en el medio día del viernes, personal de la Comisaría 65 de Vista Flores atendió un llamado de emergencia en una vivienda de la Ruta Provincial 92 y calle Barandica en el distrito homónimo. Allí una persona había sido víctima de un robo.

Según informaron, el hombre de 45 años dueño del lugar constató que persona desconocidas habían ingresado al domicilio y se habían robado una máquina de soldar de 12 amp, una máquina de soldar de 16 amp, un compresor de 150 litros, herramientas varias, tres garrafas, un teléfono, un título de vivienda y 150 mil pesos en efectivo.

El segundo hecho se dio en el departamento de Tupungato, pasada la 1 de la madrugada, en la calle Atamisque Omar Gómez. Allí una persona de 45 años fue detenida por robarle a un hombre utilizando un arma blanca para amenazar.

Según informaron, el delincuente es conocido como El Monstruo y apareció de la nada mientras la víctima caminaba por la calle. En ese momento, blandiendo un cuchillo, el ladrón le robó un teléfono celular y 50 mil pesos en efectivo.

Los efectivos de la Policía lograron detener al sujeto en la calle Filipini y quedó alojado en la comisaría.