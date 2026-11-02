Arrancó el Cyber Monday: tres días de descuentos masivos, cuotas y más de 15.000 promociones

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes en todo el país con una oferta que supera las 15.000 promociones y la participación de cerca de 800 compañías de distintos sectores.

La campaña de rebajas online se mantendrá activa durante 72 horas, hasta el miércoles 4 de noviembre, con opciones de financiamiento y rebajas en rubros como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.

La propuesta, coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuenta con una fuerte impronta de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.

De acuerdo con las estimaciones del sector, la concentración de demanda durante estas tres jornadas suele equiparar el volumen transaccional de tres semanas de ventas ordinarias.

Modalidades de búsqueda y herramientas interactivas

La plataforma oficial dispuso de segmentos temáticos y herramientas específicas para orientar al consumidor:

Segmentación comercial: apartados dedicados a tecnología, equipamiento para el hogar, indumentaria, supermercados, turismo, cuidado personal, deportes, automotriz y servicios.

Formatos de rebaja por tiempo limitado: secciones especiales bajo esquemas como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Mega BOOM y selecciones de productos destacados.

Mecanismos de comparación: filtros interactivos para ordenar artículos por valor, esquemas de 2×1 o 3×2 y opciones de financiamiento a tasa cero.

Además, la integración del bot “Cybot”, un desarrollo basado en inteligencia artificial pensado para recomendar productos y orientar la búsqueda de marcas.

Filtro de medios de cobro: opción para comparar promociones específicas según la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

El rubro con más descuentos

El turístico concentra una de las mayores expectativas de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas del sector habilitaron esquemas de hasta 18 cuotas sin interés en destinos de cabotaje, planes de pago para paquetes hacia el exterior con cronogramas extendidos a 2027, reducciones tarifarias de hasta el 20% para el mercado brasileño y beneficios de hasta el 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.

Las entidades bancarias desplegaron acuerdos puntuales: alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en electrónica, línea blanca y artículos del hogar, junto a reintegros del 30% en comercios seleccionados.