Arrancó el ciclo lectivo 2026: quiénes tienen que presentarse esta semana

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que a partir de este martes 10 de febrero comenzará el período de intensificación y recuperación de saberes 2026, el cual está destinado a estudiantes de los niveles Primario y Secundario que adeuden espacios curriculares pendientes de aprobación.

De acuerdo con el cronograma oficial, los alumnos deberán presentarse ese martes en sus respectivas escuelas. Las actividades se retomarán el jueves 12, ya que el miércoles 11 se llevarán a cabo las Jornadas Institucionales en los establecimientos educativos.

En el Nivel Secundario, los estudiantes con materias pendientes deberán asistir en el mismo horario que cursaron durante el ciclo lectivo 2025. Allí trabajarán junto a los docentes en instancias de acompañamiento, refuerzo y revisión de contenidos. La acreditación de los saberes quedará a criterio de cada profesor y podrá incluir evaluaciones escritas, exposiciones orales, trabajos prácticos o investigaciones.

Desde el organismo educativo precisaron que el período de recuperación se extenderá durante todo el mes de febrero y que los alumnos que adeuden más de dos espacios curriculares continuarán en el mismo año que cursaron en 2025. En ese sentido, se solicitó especialmente el acompañamiento de las familias durante esta etapa.

En cuanto al inicio formal de clases, la DGE confirmó que en el Nivel Secundario el ciclo lectivo comenzará el 25 de febrero para primer año, mientras que los cursos restantes iniciarán el lunes 2 de marzo. En el Nivel Primario, la intensificación de saberes permitirá que los estudiantes tengan su primer contacto con la docente del grado y participen de actividades orientadas al cierre del ciclo lectivo anterior.

Finalmente, desde la DGE remarcaron la importancia del acompañamiento familiar, en particular en el inicio del proceso, para fortalecer el aspecto emocional de los estudiantes y consolidar el vínculo entre la escuela y las familias.