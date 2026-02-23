Arranca la vacunación antigripal en Mendoza: quiénes podrán acceder gratis

El Ministerio de Salud de Mendoza puso fecha al inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026. Desde el lunes 2 de marzo, la dosis estará disponible sin costo para los grupos considerados de riesgo, en el marco de una estrategia que busca anticiparse al avance de nuevas variantes del virus.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, quien explicó que la decisión de adelantar la campaña se tomó tras su participación en el Congreso Federal de Salud (Cofesa 2026). Allí, las provincias analizaron la circulación en el hemisferio norte de una nueva variante de influenza A, H3N2 subclado K.

Quiénes podrán vacunarse gratis

La inmunización está destinada a:

Personas mayores de 65 años.

Embarazadas.

Niños y niñas de 6 meses a 2 años.

Personas menores de 65 años con enfermedades crónicas o condiciones que las hagan más vulnerables.

Personal de salud.

En el caso de los menores de 65 años con factores de riesgo, deberán presentar certificado médico que acredite la patología. Entre los grupos incluidos se encuentran pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica o inmunosupresión, entre otras condiciones.

Desde la cartera sanitaria informaron que la campaña se desplegará en todos los centros de salud y vacunatorios hospitalarios de la provincia, con una primera partida de 30.000 dosis que arribará en los próximos días.

El objetivo oficial es reducir complicaciones, internaciones y cuadros graves asociados a la gripe, especialmente en los sectores más vulnerables.

Además, desde el Programa de Inmunizaciones recordaron que continúa en marcha —desde el 12 de febrero— la vacunación contra el virus sincicial respiratorio destinada a embarazadas, otra de las estrategias preventivas activas en la provincia.

Con el otoño a la vuelta de la esquina, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar los esquemas a tiempo y acudir a los vacunatorios apenas se habilite formalmente la campaña.