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Servicio meteorológico

Arranca la semana con tiempo frío en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 15 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 19 grados en una jornada mayormente soleada.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma seguiría subiendo y daría una máxima de 21 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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