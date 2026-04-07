Arranca la ilusión: Independiente Rivadavia y cuatro argentinos comienzan su camino en las copas

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana comenzará este martes 7 de abril, con una jornada cargada de partidos para los equipos argentinos que buscarán dar el primer paso en los torneos continentales.

Entre los principales atractivos aparece el regreso de Boca Juniors a la fase de grupos de la Libertadores después de dos años, aunque también habrá lugar para estrenos históricos, como los de Independiente Rivadavia y Barracas Central en el plano internacional.

Boca vuelve a la Libertadores y la Lepra mendocina vive una jornada histórica

En la Copa Libertadores, uno de los focos estará puesto en la presentación de Boca, que visitará a Universidad Católica de Chile desde las 21:30 en lo que marcará su vuelta al máximo certamen continental.

Antes, desde las 19:00, Independiente Rivadavia recibirá a Bolívar de Bolivia en Mendoza. Será el debut absoluto de la Lepra mendocina en una competencia internacional, luego de haber logrado su clasificación al coronarse en la Copa Argentina del año pasado.

El conjunto de Alfredo Berti atraviesa así una jornada especial, en un momento de consolidación deportiva que lo encuentra además en una posición destacada dentro del fútbol argentino.

Racing defenderá su chapa y Barracas tendrá su bautismo internacional

En la Copa Sudamericana, la agenda del martes también tendrá presencia fuerte de clubes argentinos. Uno de los que saldrá a escena será Racing Club, campeón del torneo en 2024, que visitará a Independiente Petrolero de Bolivia desde las 19:00.

La Academia afrontará un desafío exigente en la altura, ya que el encuentro se disputará a 2.814 metros sobre el nivel del mar.

A la misma hora, Barracas Central tendrá su estreno internacional cuando reciba a Vasco da Gama de Brasil en el estadio Florencio Sola, de Banfield, donde hará de local. Será una presentación histórica para el Guapo en el inicio de su recorrido continental.

Tigre cierra la jornada argentina en Perú

El último equipo argentino en salir a la cancha el martes será Tigre, que viajará a Perú para enfrentar a Alianza Atlético desde las 23:00.

De esta manera, el fútbol argentino pondrá primera en una nueva edición de las copas continentales, con la expectativa renovada de pelear en ambos frentes y comenzar con el pie derecho una fase de grupos que volverá a concentrar buena parte de la atención de las hinchadas.