Arranca en la Universidad Nacional de Cuyo un programa gratuito de formación en oficios

La Facultad de Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en alianza con la Municipalidad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia, pondrá en marcha un ciclo de capacitaciones gratuitas en oficios dirigidas a habitantes de los barrios del oeste de la Ciudad de Mendoza.

Las formaciones, totalmente sin cargo, tienen previsto comenzar el 14 de noviembre con un curso de “Cocina Económica”. A su vez, se anticipa que en 2026 se incorporarán nuevas modalidades como “Electricidad para mujeres”, “Reparación de pequeños electrodomésticos”, “Costura” y “Barbería”.

Según explicó Nadia Alonzo, responsable del programa de Habilidades Laborales en la UNCuyo, la iniciativa responde a una exigencia comunitaria: “La necesidad de trabajar con todo el tema de oficios nació directamente por una demanda de la comunidad, que nos planteaba la necesidad de que la universidad se involucre en estos procesos formativos”.

Añadió que es muy valiosa la articulación entre universidad, municipio y ministerio, y que “es importante que la Universidad Nacional de Cuyo se involucre en aspectos que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, potenciando las habilidades de formación para el trabajo que fortalecen tanto las economías y la inclusión social, como el trabajo en la comunidad en su conjunto”.

Este primer módulo se centrará en la elaboración de platos calientes, panificados, pastas, pastelería y otros productos utilizando insumos económicos y herramientas básicas. A lo largo de siete encuentros, los participantes aprenderán a preparar pastas frescas rellenas, panes, tortas, prepizzas, alfajores de maicena, tarteletas, galletitas, arroz, milanesas de verdura y también recibirán nociones de nutrición y bromatología.

La capacitación dará inicio el viernes 14 de noviembre, de 14:00 a 16:00 horas, en el Salón Verde del Comedor Universitario de la UNCuyo. Los interesados podrán inscribirse mediante un formulario en línea.