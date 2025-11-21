Arranca el fin de semana largo y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes feriado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 12 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 32 grados en una jornada mayormente soleada.

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente soleado.