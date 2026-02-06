Arranca el calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases y cómo será el cronograma

El calendario escolar 2026 comenzará oficialmente el próximo lunes 9 de febrero, con el acto de presentación de los lineamientos político-pedagógicos que marcarán el inicio del ciclo lectivo. La actividad se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones “Francisco”, en San Martín, y estará encabezada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

En el acto del lunes se presentarán las propuestas vinculadas a los ejes de la política educativa para este año. Luego, se desarrollará un trabajo específico con supervisores, rectores y directores de línea, con el objetivo de organizar el ciclo lectivo y preparar las jornadas institucionales del miércoles 11 de febrero.

En cuanto a la actividad escolar, el martes 10 de febrero comenzará el trabajo del personal docente, con la asistencia a las escuelas para atender a estudiantes que inician el período de intensificación de saberes en los niveles primario y secundario.

En el nivel secundario, esta etapa se extenderá hasta el 27 de febrero para quienes adeuden espacios curriculares del ciclo 2025. En el nivel primario, los estudiantes asistirán junto a sus docentes para acreditar los saberes pendientes. Ese mismo día también comenzarán las actividades académicas del Nivel Superior.

Cuándo regresan los estudiantes a las aulas

La vuelta a clases para los estudiantes será el miércoles 25 de febrero en los niveles Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, mientras que en el nivel Secundario comenzará únicamente 1º año. El resto de los cursos iniciará el lunes 2 de marzo. Además, los días 25, 26 y 27 de febrero se realizará la ambientación para ingresantes a primer año.

El receso invernal está previsto del 6 al 17 de julio, mientras que la recuperación de saberes se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre. El ciclo lectivo 2026 finalizará el martes 22 de diciembre.

Según lo establecido, el calendario contempla 190 días de clases, con 630 horas reloj para el Nivel Inicial, 840 horas para el Nivel Primario y 940 horas para el Nivel Secundario.