El Asesor Letrado de la Municipalidad de San Carlos, Dr. Armando García habló acerca de la usurpación de un terreno propiedad de Irrigación. Dijo que el pueblo de San Carlos está muy preocupado por la seguridad y que el municipio seguirá asistiendo a los vecinos que no cometan este tipo de delitos.

Este miércoles el departamento de San Carlos nuevamente amaneció convulsionado por la toma de un terreno de propiedad de Irrigación en las inmediaciones del barrio El Esfuerzo. Aunque el terreno no es municipal, autoridades mostraron preocupación.

El Asesor letrado de la Municipalidad Dr. Armando García explicó «En esta problemática que se encuentra un grupo de vecinos de San Carlos que vive en el barrio El Esfuerzo, hay gente muy trabajadora, pero también hay un sector que ha sido engañado, ha sido estafado y al parecer ha aceptado siendo incitada por un grupo político kirchnerista para cometer delito como es la usurpación en terrenos que son propiedad de Irrigación, a lo que además se suma la violación de la cuarentena».

García explicó que el municipio se encuentra trabajando en la Emergencia Sanitaria por Covid-19, a lo que se suma este problema «Nos están diciendo que está llegando más gente de Tunuyán, del Bajo Luján, se están movilizando y parece que quieren seguir con la usurpación. Hay un grupo de muy mala fe que está engañando, parece que son temas políticos que han querido sanear o es una situación de lucración en beneficio político».

«El otro problema es que esta gente además de ser engañada va a ser imputada, no va a poder encontrar una viabilidad para su problema de falta de vivienda, prque es un problema a nivel nacional, provincial, y municipal».

El Asesor además, atribuyó a este conflicto a los actos corruptos de la política «En plena emergencia sanitaria vienen estos actos corruptos de política barata. La verdad que el pueblo de San Carlos está muy preocuado porque no está acostumbrado a vivir esta situación y llama la atención que la justicia no actúe como podría, está pasando el tiempo y no tomar una medida concreta sorprende».

SEGURIDAD EN SAN CARLOS

Vecinos del departamento se mstraron muy preocupados por la situación » esta gente es la que después sale a la noche a robar, se termina la tranquilidad en el pueblo. Nosotros lo que hacemos lo ganamos dignamente pero esta gente viene a instalarse a robar»

Por su parte García detalló el trabajo de la comuna «El municipio ha estado trabajando, estamos asistiendo a la población he pedido internvención en la reunión de algunos representantes que están apoyando el delito y querian una mesa de diálogo que no se pudo dar porque no se dieron las condiciones porque los propietarios no aceptaron, por lo que no se pudo continuar con esto«.

«Lamentablemente está llegando más gente, estamos trabajando, tratando de tomar ingerencias como un tercero, pero preocupados como estado. Acá no hay solución de ningún tipo para la gente que está fuera de la Ley. El municipio no avala a nadie que cometa delito, por el contrario estamos solicitando a Irrigación que agilice la actividad judicial«.

