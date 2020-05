En tiempos donde el contexto económico es complejo la autogestión puede ser una veta posible de seguir para muchas personas. En esta nota NDI te muestra la experiencia de la marca mendocina “Entre Dos” como un ejemplo de que cualquier producto o servicio puede ser la clave del éxito si se administran conscientemente los recursos y se mantiene una actitud perseverante. Desde el año 2017, y sin esperarlo, comenzó a destacarse en la importante Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba, donde esta golosina tiene su lugar y momento de gloria.

Ariel Fabrizo y su esposa Constanza Carcaño son les responsables de la firma de alfajores “Entre Dos” que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar surgido de una necesidad: “consumíamos alfajores, los comíamos para ver películas y con el tiempo empezamos a notar diferencias y decidimos hacerlos nosotros” relató Ariel desde aquellos primeros pasos en la cocina de su casa donde empezaban a salir las primeras docenas.

Si bien la historia comenzó desde el pequeño y confortable espacio familiar, la empresa arrancó en 2008 con una producción pequeña hasta que el crecimiento demandó la búsqueda de un lugar más grande porque empleados y distribuidores empezaron a sumarse: “en 2011 con un proyecto más consolidado renuncié a mi trabajo y me dediqué por completo a esto. Al principio no fue sencillo y dudé de la decisión que había tomado pero logramos sacarlo adelante e ir creciendo”.

Constanza Carcaño y Ariel Fabrizio

Entre el 2008 y 2011 debieron mudar dos veces la fábrica de lugar, es que afortunadamente la demanda de distribuidores y la fama de la marca se mantenían en ascenso. Primero se instalaron Dorrego y para el 2014 se lanzaron a montar las instalaciones a un lugar como Blanco Encala en Luján de Cuyo: “vendimos nuestra casa para comprar en un lugar alejado donde no había mucho acceso de personas, pero sabiendo que ese lugar iba a ser un espacio de muchas visitas” rememoró Ariel.

Siguiendo la línea del mundo de los emprendimientos Fabrizo dijo que: “el futuro siempre es poco claro para los emprendedores porque vivimos en contextos dinámicos, somos el pilar de la economía y siempre hay formas de emprender. Los obstáculos aparecen y debemos sortearlos todos los días. En nuestra empresa no hay grandes capitales sino no una reinversión constante que llevamos adelante siendo ordenados y prolijos para cuidar a los clientes. En 11 años ha pasado de todo, no solo hubo crecimiento” puntualizó.

El renombre y los premios

Que “Entre Dos” sea una de las marcas más conocidas en nuestra región se debe a la constancia de trabajo organizado de quienes hoy dirigen y trabajan en el emprendimiento, no obstante, hay que decir que el parámetro de satisfacción del producto surge del seno de la gran familia “Entre Dos” para luego compartir ese “sabor logrado” con los clientes. El parámetro pareciera caprichoso pero le ha permitido a la firma trabajar en un margen de calidad y satisfacción que les da la garantía y tranquilidad de saber que están ofreciendo el mejor producto.

En los años 2017, 2018 y 2019 algunos productos de la firma fueron premiados en la Fiesta Nacional del Alfajor celebrada en La Falda, provincia de Córdoba: “siempre el alfajor era ligado a la costa argentina y zonas como Córdoba o Santa Fe y Mendoza no era fuerte en esa categoría […] el primer año fue anecdótico porque no sabíamos que el alfajor participaba, nosotros nunca lo llevamos” aseguraron desde la empresa que hoy en día cuenta con un crecimiento sostenido, varios puntos de venta en Mendoza y una marca cada vez más conocida que piensa en nuevos mercados.