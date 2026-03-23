Ariel Broggi dejó de ser el DT de Gimnasia y Esgrima y ya comenzó la danza de nombres para sucederlo

Estaba al borde del precipicio y, al final, cayó. Tras sólo once partidos después de conseguir el histórico ascenso a elite del fútbol argentino, Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Así lo confirmó el club a través de sus redes sociales durante la tarde de este lunes.

“De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes“, anunciaba el Lobo en sus redes.

Tras un inicio de torneo prometedor, el rendimiento del Lobo decayó notablemente al punto de llegar a siete fechas sin conocer la victoria. La gota que colmó el vaso fue la derrota ante Newell’s el pasado sábado. Ante un rival de capa caída y que también lucha por escapar de la zona baja de la tabla, el Pituco mostró una imagen muy deslucida y perdió casi sin mostrar ni un atisbo de rebeldía.

Pese a separar sus caminos, en la institución blanquinegra destacaron que “Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club“.

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo:



De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.



Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2 — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 23, 2026

Con un calendario vertiginoso que no permite un segundo de relajación, el Lobo deberá resolver cuanto antes quién será el encargado de tomar las riendas de un plantel que tendrá que levantarse cuanto antes para frenar la hemorragia y comenzar a sumar puntos que le permitan tomar aire en la lucha por la permanencia. En ese sentido, desde el club informaron que “estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos“.

La danza de nombres para suceder a Broggi

Como suele ocurrir en Argentina cada vez que un técnico deja su cargo, los nombres para hacerse con el puesto están a la orden del día. Y Gimnasia no escapa a ese patrón.

Según información del periodista Juan Suraci, está en carpeta la dupla Orsi-Gómez, con pasado en Godoy Cruz y que hicieron historia al conquistar la Liga Profesional con Platense. Si bien habían probado las mieles del éxito, la realidad marca que el último antecedente de la dupla no es bueno, ya que fueron despedidos de Newell’s tras sólo un puñado de partidos. Otros nombres que suenan son Guillermo Farré -recientemente despedido de Aldosivi- y Kily González, cesanteado de Platense en octubre de 2025.

También trascendió la posibilidad de que el elegido sea Martín Palermo, que viene de dirigir Fortaleza de Brasil y que en los últimos días sonó con fuerza para tomar las riendas de San Lorenzo de Almagro.